Portata a casa, non è ben chiaro come. Ma quello che conta è che la classifica non mostra più quel fastidioso e preoccupante zero alla voce punti. L'Inter risale sul treno europeo dopo aver rischiato seriamente di scendere alla terza fermata, perché anche solo un pareggio avrebbe a dir poco compromesso tutto il prosieguo del percorso, con il rischio di trasformarlo solo un fastidio nella rincosa allo Scudetto. Invece l'unico fastidio, oggi, lo sta provando solo chi sperava che i giovani ambiziosi dello Shakhtar Donetsk riuscissero a fermare nuovamente i nerazzurri al Meazza, come già accaduto, dolorosamente, in passato. Vittoria, tre punti ma anche qualche riflessione legittima da fare prima di pensare alla Fiorentina, perché sul rettangolo di gioco non si è vista la solita Inter.

Dopo quasi una quarantina di minuti del primo tempo, con gli ucraini in saldo possesso del pallone, avviene qualcosa che spiega in maniera inequivocabile quanto sta accadendo in campo: Carlos Augusto allarga le braccia e fa cenno a Sucic di andare a pressare il portatore del pallone, solo come un naufrago su un'isola tropicale mai segnalata da Google Earth. Ergo, basta fare uno più uno per capire che non tutti i giocatori nerazzurri hanno ben chiaro cosa stiano facendo, una sensazione emersa di tanto in tanto osservando l'evoluzione della partita. Zero pressing, baricentro basso, aggressività sotto controllo e attendismo allo stato puro nei confronti di una squadra di palleggiatori che di norma va a nozze contro certe opposizioni. La strategia è chiaramente studiata a tavolino, Chivu probabilmente preferisce aspettare l'errore dell'avversario per scatenare le frecce al proprio arco, vale a dire la ThuBo (mmm....) e Spence, giocatori più di corsa che di palleggio. Non a caso, quando sono i padroni di casa a gestire il pallone nella metà campo dello Shakhtar, vivono soprattutto dei cambi di campo di Calhanoglu e di situazioni quasi casuali che non vengono sfruttate. Al di là dell'idea di gioco iniziale (Chivu ha effettivamente ridotto la dose di spregiudicatezza autolesionista), già dalla scelta dell'undici titolare si poteva intuire una variazione netta allo spartito nerazzurro. Con risultati a dir poco modesti, al punto che all'intevallo senza il balzo di Pepo Martinez su Bondar sul Meazza volerebbero i fantasmi in anticipo di una decina di giorni.

Non è dato sapere se Chivu abbia urlato nello spogliatoio, anche se lui lo negherà fino alla morte, però qualcosa nell''Inter si smuove: c'è più garra, più slancio nella ricerca del gol. Ma anche tanta, troppa confusione. Al punto che dopo un quarto d'ora di casino, supportato dalla spinta del Meazza, arrivano i cambi. Entusiasmo e fiducia aumentano, non certo la lucidità di una squadra che minuto dopo minuto sente stringersi intorno al collo un cappio doloroso, quello che puzza di fallimento europeo. Un odore che sale sempre di più quando Osmers espelle Bastoni con una severità eccessiva per doppio giallo nel giro di pochi minuti, indirizzando di fatto la gara. Contro l'olezzo però ecco arrivare dal nulla proprio colui che nel primo tempo allargava le braccia in modo simbolicamente sinistro: Carlos Augusto, l'Ambipur nerazzurro, ricevendo un lancio di Mkhitaryan in perfetto stile football americano va in meta e cambia la sorte di una squadra ormai rassegnata a una sconfitta dal sapore napoleonico in terra russa. Ucraina, nella fattispecie, onde evitare equivoci. Il finale è per chi ha ancora voglia di soffrire e pur non essendo propriamente eccelsa nella difesa con blocco basso, l'Inter arriva al triplice fischio finale del pessimo Osmers senza drammi, grazie soprattutto al tanto vituperato Pepo Martinez che ogni volta dovrebbe accomodarsi in panchina ma nella fattispecie lascia il campo da migliore.

Niente brexit nerazzurra anticipata, si va avanti con la consapevolezza che la strada è ancora lunga e non sempre si potrà fare affidamente agli episodi. Lo Shakhtar ha fatto la sua partita, ma ha allentato la corda del cappio nel momento in cui sentiva di essere vicino all'obiettivo, pagando l'ingenuità (giovanile) a caro prezzo. Dopo quattro sconfitte la scorsa settimana, l'Italia porta a casa altrettante vittorie in Champions in questa. Sarebbe stato inopportuno che proprio l'Inter, ultima a scendere in campo nonché giudicata la più completa tra le connazionali, mancasse all'appello. Gli dei del pallone e Carlos Augusto, l'unico brasiliano decisivo tra tanti scesi sul rettangolo di gioco, hanno fatto la propria parte.