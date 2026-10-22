Napoli-Roma sarà trasmessa gratuitamente su DAZN anche per chi non è abbonato. Il big match dello 'Stadio Diego Armando Maradona', valido per l'ottava giornata di Serie A Enilive 2026/27, in programma sabato 24 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 18, sarà disponibile in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma, senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

A due anni dalla prima storica partita free del campionato italiano, in diretta streaming, DAZN rinnova l'appuntamento con il grande calcio in chiaro: Napoli-Roma sarà la prima sfida scelta dalla piattaforma di intrattenimento sportivo per questa stagione.

"Il big match rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive, su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere in esclusiva su DAZN, connessi in live streaming anche senza abbonamento. La sfida tra Napoli e Roma sarà disponibile gratuitamente sull'app DAZN, previa registrazione di un account. La diretta comprenderà anche l'intrattenimento pre e postpartita", si legge su Dazn.com.