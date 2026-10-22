Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di TNT Sport Mexico dopo la vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro. "Sicuramente ne avevamo bisogno perchè vincere porta morale e fiducia. In questo momento forse ci mancava dopo tutte le sconfitte arrivate in Champions. L'importante era vincere, non è stata la nostra miglior partita da quando giochiamo insieme, ma questa vittoria darà morale e serve a tutti"

L'Inter ha vinto lo stesso nonostante il poco possesso palla. Non è normale per voi...

"In Champions ci sono partite in cui magari trovi una squadra che sta meglio di te fisicamente o è più fresca. Ci sta. Siamo stati bravi anche quando siamo rimasti in dieci a non cercare di tenere il possesso e a provare a ripartire, abbiamo fatto di necessità virtù e questa è la cosa importante. Una grande squadra deve saper riconoscere anche quello"

L'ingresso di Mkhitaryan ha cambiato la partita

"Posso solo fare i complimenti a Mkhitaryan e Carlos Augusto, sono due giocatori che magari non partono sempre titolari ma danno tutto quello che hanno per la squadra e anche nello spogliatoio. Posso solo fare i complimenti e sono felice per loro. Li ringrazio. Carlos in questo periodo segna e fa assist, se lo merita tutto. Anche Mkhi se lo merita, in questi anni ci ha dato veramente tanto. Carlos Augusto è ormai è il bomber della squadra"

L'importanza di Lautaro?

"Non so quando torna, spero il prima possibile, sapete tutti quanto è importante il capitano ma poi parliamo soprattutto di un giocatore incredibile. Lo aspettiamo e cerchiamo di fare il meglio possibile senza di lui con i grandi giocatori che ci sono"

C'è stata la sfida PSG-Barça, definita da molti la partita tra le due squadre più forti d'Europa: dove è l'Inter oggi?

"L'Inter negli ultimi anni è stata a quel livello, lo ha dimostrato, ha giocato 2 finali in 3 anni. Ora ci sono state delle sconfitte, dobbiamo ritrovare tranquillità e il modo di stare in campo soprattutto in Europa e poi piano piano ritrovare quello che eravamo".