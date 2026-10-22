Non sarà un titolarissimo, ma è certamente uno degli uomini più decisivi nella prima parte di stagione dell'Inter. Parliamo di Carlos Augusto che sta attraversando un momento magico della sua carriera. L'ex Monza, ieri sera match winner contro lo Shakhtar, ha messo a segno il suo quarto gol nel 2026-27, superando il proprio primato personale in una singola annata.

A quattro giorni dalla segnatura in campionato, sul campo del Bologna, il brasiliano ha timbrato il cartellino in Champions League diventando il terzo difensore nella storia nerazzurra ad andare a referto in due partite di fila nella competizione dopo Giacinto Facchetti (1967) e Denzel Dumfries (2025). Carlos Augusto, infatti, aveva già segnato al Bernabeu in questa edizione, mentre era rimasto in panchina contro il Brugge.