Cristian Chivu a fine gara a Prime analizza così la vittoria: "Abbiamo avuto un buon approccio poi ci siamo fatti prendere dal braccetto corto, dalla preoccupazione, le ultime sconfitte hanno lasciato qualche traccia. Avevamo bisogno di fare una partita seria, organizzata, sapevamo che non era semplice e abbiamo provato a cambiare qualcosa. I tre cambi hanno dato un po' di energia ed entusiasmo. Poi siamo rimasti in dieci e abbiamo fatto vedere che sappiamo soffrire, alzare l'attenzione e siamo stati fortunati a non prendere gol".

Dall'espulsione di Bastoni l'Inter ha avuto come un click.

"Si capisce che quando rimani in dieci non è mai semplice, già stavamo facendo fatica contro una squadra di qualità ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto qualche corsa in più, qualcuna diversa, abbiamo alzato il livello di responsabilità che serve in queste partite. Tutti noi ci tenevamo perché ultimamente la Champions è stata problematica per noi ma spero ci ridia fiducia ed entusiasmo".

Quando è importante per un portiere avere la fiducia dell'allenatore?

"Ci tengo a tutti i miei tre portieri perché sono tutti bravissimi, non posso giudicare o essere drastico o esprimere verdetti per qualche errore. So che il portiere viene messo sempre in prima pagina o in piazza quando fa un errore ma il mio compito è dargli fiducia come la do agli altri, le stagioni sono lunghe e c'è bisogno di tutti. A volte ci vuole pazienza perché abbiamo tre portieri bravi".

Mkhitaryan si merita la copertina.

"Non solo lui, anche Carlos e gli altri. Ha un'energia che ci dà tanto, la sua professionalità, il modo in cui accetta le decisioni, come si allena, come si comporta, abbiamo tutti da imparare da lui. Ma oggi voglio premiare tutti, sono stati bravi tutti anche chi non è entrato, volevo far entrare Pio ma in dieci avevamo bisogno più di profondità, abbiamo tenuto Marcus, siamo tutti stanchi perché abbiamo speso, ci tenevamo a vincerla e a volte anche non esprimendo un bel gioco vincere così ti dà tanto".