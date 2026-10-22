Il difensore nerazzurro Manuel Akanji ai microfoni di Inter TV analizza il match vinto contro lo Shakhtar Donetsk: “Era molto importante vincere, credo che meritassimo la vittoria, è stata difficile ma siamo riusciti a portare a casa la partita. Oggi ho giocato in tre posizioni diverse, sto bene in questa squadra e gioco dove mi chiede il mister, non è importante il ruolo ma aiutare la squadra. Oggi era importantissimo vincere, dobbiamo continuare a cercare di fare bene in Champions ma anche tornare a concentrarci sul campionato”.