Neanche il tempo di godersi la prima vittoria in Champions di questa edizione, che l'Inter si rituffa anima e corpo sul campionato: non c'è un attimo di sosta perché domenica a San Siro, ore 12.30, arriva la Fiorentina per un lunch match tutto da gustare. La squadra viola non arriva da un buon momento, conta la peggior difesa del campionato con 17 gol subiti in 7 gare ed è in zona retrocessione con soli 4 punti. Di fronte si troverà il miglior attacco del campionato con 21 gol fatti, anche se privo di Lautaro Martinez (che ne ha segnati 4). Paolo Vanoli ha ripreso ieri la preparazione con il gruppo al completo e starebbe pensando, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a cambiare qualcosa e presentarsi a Milano con un centrocampo più folto per dare maggiore copertura a una difesa che subisce troppo.

Le opzioni

L'idea sarebbe quella di provare il 4-3-3 con uno tra Oulai e Brescianini a completare il terzetto di centrocampo insieme agli inamovibili Fagioli e Ndour. L'ivoriano, deludente in 45' contro il Genoa, non ha giocato contro il Como e scalpita per una maglia; Brescianini invece è entrato bene contro i lariani e potrebbe essere riproposto. Tra gli indiziati a trovare una maglia da titolare c'è anche Dodo che potrebbe far valere la propria esperienza in una partita così delicata.