L'Inter durante l'ultima sessione estiva di mercato avrebbe cercato un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli elementi già presenti in rosa. A rivelarlo è stato l'ex calciatore Giuseppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, secondo cui il club nerazzurro avrebbe valutato anche un profilo da numero 10: "La mia convinzione sull'Inter è sempre la stessa: tu vedi che sta cercando di fare un passo in avanti, gioca in un modo molto rischioso. L'Inter non può fare il Real Madrid col blocco basso e ripartire perché non ha gente di gamba, l'Inter deve rischiare nella costruzione, portare tanti uomini in avanti e dietro rimanere uno contro uno", ha spiegato l'ex difensore nerazzurro.

Bergomi: "Nico Paz? Secondo me l'Inter ci ha provato"

Il riferimento non è chiaramente a Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter, ma alla ricerca di un giocatore offensivo con caratteristiche differenti. Bergomi ha indicato in particolare Nico Paz, rimasto poi al Como. "In questi anni, in Italia ha vinto bene, ha fatto finale di Champions e la società ha pensato di prendere un numero 10. Secondo me l'Inter ha tentato di prendere Nico Paz, che poi è rimasto al Como, ma un attaccante diverso, un centrocampista più strutturato sarebbe servito", ha dichiarato Bergomi.

Secondo l'ex capitano nerazzurro, l'inserimento di determinati profili avrebbe potuto aumentare ulteriormente la qualità della squadra in campo europeo: "Ci sono pedine che, se messe dentro a questa squadra, avrebbero reso l'Inter ancora più forte in Europa".

Bergomi ha infine sottolineato una particolarità dell'Inter rispetto alle principali squadre europee: "In Europa si gioca sempre con 3-4 giocatori d'attacco, o con gente brava nei dribbling. L'Inter è un caso anomalo, arriva due volte in finale ma gioca con 3-5-2: in Europa quante squadre giocano così? Anche in Italia stanno diminuendo. Ma l'Inter, con la rosa che ha, deve giocare col 3-5-2 perché i giocatori rendono con questo modulo".