Giuseppe Marotta nel prepartita di Prime ha così commentato la gara che sta per iniziare: "Abbiamo un dovere, di impegnarci fino alla fine, e un diritto, quello di sognare, per noi la Champions è un sogno lo ribadisco. L'anno scorso dal punto di vista statistico, chi ha vinto la Champions (Il Psg) ha perso le prime tre, è solo un dato indicativo. Poi è chiaro che due sconfitte bruciano e dobbiamo rifarci stasera in modo assoluto. E' un ciclo che continua, il fatto di aver partecipato con continuità alla Champions è un successo, abbiamo fatto due finali, vinto scudetti, titoli, è un ciclo positivo, manca questa ciliegina ma non è facile".