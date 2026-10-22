Dopo le anticipazioni sulla seconda maglia 27/28, ecco alcune novità importanti sulla terza maglia dell'Inter sempre per la prossima stagione. Secondo le anticipazioni di Footy Headlines, Nike avrebbe scelto l’arancione “Turf Orange” come colore principale della nuova divisa, abbinato a dettagli “Tar”, una tonalità scura tra il grigio e il marrone, destinata probabilmente a comparire sullo stemma, sul logo dello sponsor tecnico e sulle sponsorizzazioni.

Si tratta di una scelta particolare per i nerazzurri, che raramente hanno utilizzato l’arancione nella propria storia. Il precedente risale alle stagioni 2000-2001 e 2001-2002, quando il club milanese indossò per la prima volta una terza divisa di questo colore. L’arancione è poi tornato protagonista nella stagione 2023-2024.

La nuova versione potrebbe quindi rappresentare un richiamo a quella scelta stilistica, con una tonalità più terrosa e un contrasto con dettagli scuri. Per il momento si tratta di un’anticipazione sui colori della divisa, mentre per conoscere il design definitivo della terza maglia dell’Inter per il 2027-2028 sarà necessario attendere ulteriori dettagli.