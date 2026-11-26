Un unico obiettivo per l'Inter in vista della sfida contro il Genoa: conquistare i tre punti e continuare a restare incollati alla vetta occupata dalla Lazio. Come evidenzia Opta nel reparto statistiche sul sito di Eurosport, il fattore primo tempo è molto importante in casa ligure. La formazione di De Rossi, infatti, ha segnato il 77% dei propri gol nel corso della prima frazione di gioco (10 su 13, ndr). Si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre dei cinque maggiori campionati europei.