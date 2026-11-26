La Roma di Gian Piero Gasperini continua a impressionare anche in Europa. La prestazione offerta sul campo del PSG, campione in carica della Champions League, ha confermato la crescita dei giallorossi, alimentando il dibattito su un possibile sorpasso nei confronti dell'Inter sul piano del gioco e della competitività. A intervenire sull'argomento è stato Antonio Paganin, che ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com ha analizzato il momento delle due squadre, sottolineando soprattutto le difficoltà della formazione di Cristian Chivu.
Secondo Paganin, i nerazzurri sembrano aver perso parte della determinazione che aveva caratterizzato la precedente stagione. "In questo momento l'Inter gioca sì conscia della propria forza, ma ogni tanto si dimentica che serve anche altro per portare a casa i risultati". L'ex difensore ha quindi evidenziato la necessità di un cambiamento nell'atteggiamento della squadra, chiamata ad affrontare un campionato più combattuto. "In questo campionato non potrà dominare come nello scorso, dovrà farsi il mazzo e dovrà avere un po' più di fame. Al momento sembra non avere la stessa determinazione dell'anno scorso".
Paganin confronta Inter e Roma: "I giallorossi mi danno più garanzie"
Il confronto con la Roma riguarda soprattutto la continuità delle prestazioni e la capacità di affrontare le partite con la giusta intensità. Paganin riconosce all'Inter una maggiore qualità complessiva della rosa, oltre a un'esperienza internazionale superiore rispetto alla formazione di Gasperini. Tuttavia, il giudizio sul momento delle due squadre premia i giallorossi. "A livello di organico e di esperienza ha qualcosa in più della Roma, ma al momento semplicemente i giallorossi mi danno più garanzie".
Autore: Ludovica Ferrante
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