Per vincere bisogna fare gol e questa sera l'Inter ha una possibilità: trovare la via della rete. Come evidenzia Dazn, i nerazzurri hanno segnato nelle ultime otto partite consecutive di Champions League. Segnando anche contro i tedeschi, raggiungerebbero il primato societario di nove incontri consecutivi a segno, stabilito tra il 1999 e il 2002.