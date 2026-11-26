Da meno di un'ora sappiamo che Carlos Augusto e l'Inter proseguiranno insieme fino al 2031. E' arrivato il video-social pubblicato dal Biscione con le parole del brasiliano: "Ciao tifosi nerazzurri, sono contento di restare qui per altri cinque anni. Spero di ripagare la vostra fiducia e il vostro supporto nel miglior modo possibile", ha detto Carlos Augusto.

Il brasiliano ha poi aggiunto: "Indossare la maglia dell’Inter è un onore. È una delle grandi squadre del mondo e, quando sono in campo, provo a dare sempre il massimo per onorare la maglia".

Il percorso

"Da quando sono arrivato è stato tutto veloce il percorso. Io sapevo, quando sono venuto qua, che avremmo lottato per i trofei e dobbiamo continuare così. È quello che voglio: onorare la maglia e vincere il più possibile”, ha detto Carlos Augusto. Infine un messaggio ai tifosi: "Li ringrazio per stare vicino a me e alla squadra. Daremo il massimo per onorare al meglio la maglia interista".

La nota dell'Inter

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Carlos Augusto Zopolato Neves: il difensore brasiliano classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".