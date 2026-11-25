Inter e Stoccarda si sfidano questa sera in Champions League e, come evidenzia Dazn nel corso della presentazione sulle statistiche, quello di San Siro sarà il primo confronto ufficiale tra Inter e Stoccarda. Le due società si sono affrontate quattro volte in passato, ma sempre in occasione di partite amichevoli. Una sfida particolarmente indicativa per le ambizioni del Biscione, che vuole risalire la corrente in Champions League e per farlo deve assolutamente vincere.