Domenica Genoa e Inter saranno avversarie al Ferraris nella 15esima giornata di Serie A. I precedenti tra i due club attraversano oltre un secolo di calcio italiano: sono ben 114 le sfide in campionato tra il Grifone e il Biscione, con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio complessivo con 60 vittorie, contro le 22 rossoblu. A completare il quadro anche 32 pareggi.

Nelle ultime 12 partite di campionato sono arrivati nove successi dell'Inter e tre pareggi, con i nerazzurri che hanno segnato in 11 delle ultime 12 sfide, con l’unica eccezione dello 0-0 del 25 febbraio 2022.