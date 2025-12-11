Proprio quando il calendario diventa più fitto, ecco l'aggravarsi della situazione infortuni in casa Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto generale tra vecchi e nuovi indisponibili.

Calhanoglu salterà certamente il Genoa e oggi si saprà se effettivamente il suo problema sia riconducibile solo a una contrattura o se invece c'è qualcosa di più. Sicuramente più grave l'infortunio di Acerbi, che non può pensare di recuperare per la Supercoppa e punta al rientro direttamente a gennaio.

"Sempre a proposito di Supercoppa, l’Inter ha fiducia di recuperare Darmian, almeno per l'eventuale finale - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Mentre sembrano ormai ridotte al lumicino le chance di Dumfries, che continua a sentire dolore alla caviglia. Come ha rivelato Chivu, l’olandese, in questi giorni ha provato a forzare, con segnali negativi. Il rientro resta avvolto nella nebbia".