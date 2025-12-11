Il ritorno della pubblicità delle scommesse durante gli eventi sportivi subisce un duro stop. Infatti, il parere del ministro per la Salute Orazio Schillaci è nettamente negativo a proposito dell’iniziativa che porta la firma di Claudio Lotito, patron della Lazio e senatore di Forza Italia. Come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, il ministro Schillaci teme che un via libera alla proposta di Lotito possa incoraggiare fenomeni di ludopatia, che inoltre sono in netta crescita nell’ultimo periodo. Ma l’emendamento resta visto che comunque è una battaglia sì portata avanti da Lotito, ma condivisa con tutti gli altri esponenti del calcio italiano: superare, anche se in parte, il decreto Dignità introdotto nel 2018 dal governo Conte-1.

Ora il no del ministro Schillaci deve essere formalizzato, e quando ciò accadrà la battaglia di Lotito è destinata a naufragare, visto che Fratelli di Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, ha tutta l’intenzione di non far votare l’emendamento per evitare una spaccatura nella maggioranza, chiedendo quindi a Lotito di ritirarlo.