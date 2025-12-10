Nella giornata di domani sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi verranno sottoposti ad esami strumentali dopo gli infortuni rimediati ieri durante Inter-Liverpool. Lo conferma Sky Sport.

Il centrocampista turco, sostituito per una contrattura all'adduttore destro, è quello che preoccupa di meno: sarà sicuramente out per la trasferta di Genova, ma la speranza è che possa tornare a disposizione per la Supercoppa Italiana. Più lunghi i tempi per il difensore, bloccato da un risentimento ai flessori della coscia destra. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sui tempi di recupero di entrambi.