Il 5-0 rifilato al Genoa porta ben quattro giocatrici dell’Inter nella Top 11 dell’ottava giornata della Serie A Women Athora. Ce n’è una per reparto: in porta troviamo Cecilia Runarsdottir, che tra quelli che in questa giornata hanno fronteggiato più di due tiri, è l’unico portiere ad aver tenuto la porta inviolata. In difesa c'è Marija Milinkovic, unica centrale a segno in questo turno di campionato e capace di intercettare tre palloni durante la partita con le rossoblu.

Masa Tomasevic, autrice di un gol e di un assist come Henrietta Csiszar, ha effettuato 10 passaggi terminati nell’ultimo terzo di campo, più di qualsiasi altra impiegata nel match tra Inter e Genoa. Infine, Tessa Wullaert, che ha realizzato una doppietta, è stata, con Le Bihan, una delle due con il 100% di tiri in porta tra quelle che hanno tentato più di due conclusioni (escl. respinte) - 3/3 per entrambe.