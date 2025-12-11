Allo stato attuale, il Milan non considera Mauro Icardi un obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco. Secondo Matteo Moretto, l'ex interista è stato proposto ai rossoneri che, per ora, per diverse motivazioni, fanno filtrare che la pista è fredda. Non sono, però, arrivate smentite secche sulla possibilità di un ritorno a Milano, sponda rossonera, del bomber rosarino: "C'è un 1-2-3% di possibilità, ma servono tanti tasselli da incastrare. Compresa la cessione di Gimenez", ha svelato il giornalista sul canale Youtube di Fabrizio Romano.