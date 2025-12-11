Arturo Di Napoli parla a news.superscommesse.it della situazione in casa Inter dopo le sconfitte in Champions League con Atletico Madrid e Liverpool. "Io credo che l’Inter sia una squadra competitiva e quindi che possa assolutamente ancora farcela. Con il Liverpool è stata una gara equilibrata, nella quale ha creato le sue occasioni e ha perso alla fine per un rigore generoso - afferma - I nerazzurri devono assolutamente continuare a crederci, nonostante un percorso più in salita, perché ritengo che abbiano le armi per portare in porto le proprie ambizioni".

"Tornando all’Italia - prosegue -, una squadra detentrice del titolo e che si rinforza deve partire per forza come favorita per lo scudetto. Anche se poi non è detto che lo vincerà ancora, perché ci son tante squadre forti, come l’Inter che è micidiale, il Milan pericolosissimo del duo Allegri-Tare. Per la Roma la vedo, invece, un pochino più difficile inserirsi".