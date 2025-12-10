Successi esterni nelle prime due partite del mercoledì di Champions League. Dopo cinque sconfitte consecutive arriva la prima gioia per l'Ajax, che supera per 4-2 il Qarabag che avanti 2-1 al 47esimo subisce la rimonta dei Lancieri propiziata dalla doppietta di Oskar Gloukh e dalla rete di Anton Gaaei. Il Copenaghen sbanca invece il campo del Villarreal imponendosi col punteggio di 3-2: decisivo un gol al novantesimo dell'ex atalantino Andreas Cornelius. Danesi che con questo successo arrivano a quota sette e tornano a sperare nel playoff, Submarino Amarillo malinconicamente fermo ad un punto. 

Mer 10 dicembre 2025
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
