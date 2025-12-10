L'interpretazione del ruolo in mezzo al campo di Ryan Gravenberch è stata una delle chiavi della vittoria del Liverpool sul campo dell'Inter ieri sera. A dirlo è Michael Carrick, osservatore tecnico della UEFA, che ha inquadrato così la prestazione dell'olandese, premiato come MVP del match di San Siro: "Gravenberch è stato molto disciplinato e intelligente in una posizione più difensiva. Ha coperto e protetto lo spazio intorno e davanti ai due difensori centrali - le parole dell'ex centrocampista del Manchester United -. In fase di possesso ha dato il via alle azioni offensive ponendosi in una posizione già orientata per l'attacco e ha giocato il pallone in verticale attraverso le linee anche negli spazi stretti".