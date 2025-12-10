Le prospettive dell'Inter nella League Phase di Champions League sono cambiate improvvisamente negli ultimi 180 minuti, complice i due ko con Atletico Madrid e Liverpool. "Due giornate fa pensavamo che l'Inter potesse addirittura arrivare prima o quantomeno che se la potesse giocare - fa notare Paolo Di Canio a Sky Sport -. Invece adesso rischia di stare fuori dalle prime 8 perché potrebbe perdere anche le ultime due partite: l'Arsenal è forte, il Dortmiund è una squadra particolare. Ieri mi aspettavo che a metà del secondo tempo ci fosse più precisione nelle 5-6 ripartenze. L'unica azione vera è stata il colpo di testa di Lautaro parato da Alisson, sono irmasto sorpreso visto il Liverpool di oggi che prende gol da ogni avversario".