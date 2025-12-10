Sul fronte infortuni non arrivano segnali positivi per Cristian Chivu, tutt'altro. Ultimi ad unirsi alla lista sono stati Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, usciti anzitempo ieri nel corso del match contro il Liverpool. Secondo Calciomercato.com, le conseguenze peggiori le ha avute il difensore, che già ieri in zona mista affermava di sentirsi 'così così': sarebbe infatti stata accertata una lesione, il che significa che per rivederlo bisognerà aspettare il nuovo anno. Per lui la convocazione per la Supercoppa è assolutamente da escludere. Più confortante la situazione del turco che però salterà la gara contro il Genoa: domani gli esami chiariranno il quadro.

Persiste ancora il problema di Denzel Dumfries, per il quale è probabile si debba attendere gennaio per rivederlo in campo. Nel frattempo, il neerlandese ha lasciato la scuderia di Jorge Mendes: adesso, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe affidato la procura ad Ali Barat. Infine, Matteo Darmian: a breve l’ex Parma inizierà la fase di riatletizzazione per poi mettersi nuovamente a disposizione di Chivu, per rivederlo in campo bisognerà aspettare altre due settimane circa.