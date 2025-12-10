Sul fronte infortuni non arrivano segnali positivi per Cristian Chivu, tutt'altro. Ultimi ad unirsi alla lista sono stati Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, usciti anzitempo ieri nel corso del match contro il Liverpool. Secondo Calciomercato.com, le conseguenze peggiori le ha avute il difensore, che già ieri in zona mista affermava di sentirsi 'così così': sarebbe infatti stata accertata una lesione, il che significa che per rivederlo bisognerà aspettare il nuovo anno. Per lui la convocazione per la Supercoppa è assolutamente da escludere. Più confortante la situazione del turco che però salterà la gara contro il Genoa: domani gli esami chiariranno il quadro.
Persiste ancora il problema di Denzel Dumfries, per il quale è probabile si debba attendere gennaio per rivederlo in campo. Nel frattempo, il neerlandese ha lasciato la scuderia di Jorge Mendes: adesso, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe affidato la procura ad Ali Barat. Infine, Matteo Darmian: a breve l’ex Parma inizierà la fase di riatletizzazione per poi mettersi nuovamente a disposizione di Chivu, per rivederlo in campo bisognerà aspettare altre due settimane circa.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:49 Capocannoniere, Pulisic è il nuovo avversario di Lautaro. Ma il Toro resta favorito
- 21:35 CM.com - Acerbi e Dumfries, per il rientro si deve aspettare gennaio. Intanto il neerlandese saluta Mendes
- 21:20 GdS - Zwayer e il VAR Storks nella bufera dopo Inter-Liverpool. Marotta e Ausilio sconvolti da dei 'precedenti'...
- 21:06 Carrick esalta la prestazione di Gravenberch in Inter-Liverpool: "Molto disciplinato e intelligente"
- 20:53 Sabato alle 15 in scena il derby femminile tra Milan e Inter: decisa la sede della stracittadina
- 20:39 Champions League, risorge l'Ajax: blitz in casa del Qarabag. Il Copenaghen affonda il Villarreal
- 20:24 Di Canio: "Top 8 Champions, l'Inter rischia di restare fuori. Può perdere anche con Arsenal e BVB"
- 20:10 Roma, Gasperini a Italiano: "Cerchiamo di tenere su il ranking per l'Italia, ne abbiamo bisogno tutti"
- 19:56 Perinetti: "VAR ormai troppo invadente, sminuisce gli arbitri. Chivu ha le idee chiare"
- 19:42 Rising Star of the Month, Yildiz succede a Bonny: allo juventino il premio di novembre
- 19:29 Ambrosini: "L'Inter esce male dalla gara di ieri. Il rigore? Non c'era, ma Bastoni è stato 'pollo'"
- 19:14 Iliad Goal of the Month, a novembre vince Zielinski: la magia del polacco a Verona è il gol del mese
- 19:00 Rivivi la diretta! RIGORE INVENTATO, l'INTER non ci sta! Ma nei BIG MATCH qualcosa non va. Le ULTIME su CALHA e ACERBI
- 18:47 L'Inter guarda al futuro anche per l'Under 23: quasi definito l'ingaggio del terzino Marcelo Vaz
- 18:34 FOTO - Calhanoglu tocca quota 200 presenze con l'Inter: il suo messaggio su Instagram
- 18:21 Sticchi Damiani su Tiago Gabriel: "Stagione impressionante. Ha suscitato l'interesse di tanti"
- 18:07 Costacurta: "Il rigore assegnato al Liverpool cambierà tutto nel panorama dell'arbitraggio"
- 17:52 L'Inter ricorda Prisco a 104 anni dalla sua nascita: "Inconfondibile, inimitabile, indimenticabile"
- 17:38 È Gravenberch l'MVP di Inter-Liverpool, la UEFA: "Ha coperto, protetto e dato il via agli attacchi"
- 17:24 Van Basten durissimo contro Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto"
- 17:10 Toni e la lotta scudetto: "Inter la più attrezzata, è davanti a tutte insieme al Napoli"
- 16:56 Season Ranking, l'Italia resta sul podio dopo i risultati di ieri: la situazione
- 16:42 Il Podcast di FcIN - Inter-Liverpool, l'analisi di Andrea Bosio: quello non è mai rigore!
- 16:27 Penultimo turno del girone di andata di Serie C, l'Inter attende la Giana Erminio: dirigerà Poli
- 16:13 Sucu (pres. Genoa) ammette: "Chivu? Ci avevo pensato, ma per un altro club. Orgoglioso di vederlo all'Inter"
- 15:58 Storks, Zwayer e la moviola in campo. Al Meazza il VAR viene usato per creare l'errore, non per sanarlo
- 15:44 Carlo Nesti per FcInterNews: "Sceneggiata di Wirtz da... campionato italiano"
- 15:30 Sky - Domani esami per Calhanoglu e Acerbi: tempi più lunghi per il difensore, per il turco c'è una speranza
- 15:16 Marchisio: "La Juve non doveva farsi sfuggire Frattesi! Scudetto? Inter e Napoli in pole, ma occhio al Milan"
- 15:02 Omicidio Boiocchi, dagli imputati offerta di 150mila euro per il risarcimento alla famiglia. Il legale: "Valuteremo"
- 14:48 TS - Rocchi favorevole all'esperimento Fifa anti-simulatori. E ha fatto due richieste agli arbitri
- 14:34 Scaroni assicura: "Con il nuovo San Siro ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio sia per l'Inter che per il Milan"
- 14:20 Dan Sucu, pres. Genoa: "È un club magico. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali"
- 14:06 Nainggolan: "Monchi voleva vendermi senza che lo sapessi. Così andai all’Inter dove c’era Spalletti. E anche con Dzeko..."
- 13:52 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 13:38 UFFICIALE - Il Torino cambia direttore sportivo: esonerato Vagnati, torna Petrachi
- 13:24 Angolo Tattico di Inter-Liverpool - ThuLa ondivaga, Bradley entra e infonde dinamismo: le chiavi
- 13:10 TS - Palestra, ci prova la Juve: anche l'Inter tra le concorrenti. Ma per gennaio...
- 12:56 GdS - Inter, confronto pacato con Zwayer dopo il pasticcio di San Siro: l'arbitro è sembrato costernato
- 12:42 Liverpool, Van Dijlk: "Bello vincere soprattutto per una cosa. E adesso..."
- 12:28 TS - Verso la Supercoppa Italiana, l'Inter spera di ritrovare Dumfries e Darmian: il punto
- 12:14 Serie A, Genoa-Inter affidata all'arbitro Doveri. In sala VAR la coppia Camplone-Abisso
- 12:00 IMBARAZZO a SAN SIRO, RIGORE INVENTATO! Rabbia INTER, c'è un DIFETTO da SISTEMARE. ACERBI e CALHA...
- 11:58 Post polemico di Lautaro su IG: bocca cucita dopo Inter-Liverpool
- 11:45 Akanji: "Uno tra i rigori più 'leggeri' che abbia mai visto. Dura perdere così perché..."
- 11:30 Liverpool, Robertson: "Risultato enorme. La trattenuta di Bastoni su Wirtz? Sembrava davvero soft, ma..."
- 11:16 GdS - Inter, gli scontri diretti sono un problema: già 5 ko contro le big
- 11:02 Moviola GdS - Il rigore su Wirtz un eccesso: la trattenuta non è né reiterata né travolgente
- 10:48 CdS - Un rigore più o meno inventato costa carissimo all'Inter: si fa dura per le prime 8
- 10:34 TS - Mlacic, l'Inter accelera: doppia strategia sul tavolo. Tre difensori sul taccuino per giugno
- 10:20 TS - Inter in difficoltà nei big match, l'eredità di Inzaghi si è trasferita anche alla Coppa. E la ThuLa resta a secco
- 10:06 Inter-Liverpool, il VAR fa ridere Rio Ferdinand: "Il karma è andato verso Liverpool"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji anche meglio senza Acerbi. Thuram, troppi tacchi. Mkhitaryan insufficiente
- 09:38 Carragher: "Sarei molto arrabbiato per un rigore così, ma è anche colpa di Bastoni perché..."
- 09:24 TS - Rabbia Inter, così non Var. Ma Bastoni doveva tenere le mani a posto
- 09:10 Pagelle CdS - Bocciati Thuram e Bastoni. Prova di spessore di Barella
- 08:56 Pagelle GdS - Akanji il migliore, Barella è ovunque, spento Thuram
- 08:42 GdS - Il danno oltre la beffa: l'Inter perde Calhanoglu e Acerbi. Oggi nuove valutazioni: in vista della Supercoppa si può dire che...
- 08:28 Moviola CdS - Rigore scandaloso e ridicolo. Si fa fatica a capire come Rosetti...
- 08:14 GdS - Zwayer omaggia il connazionale Wirtz: i "rigorini" non li danno solo in Italia
- 08:00 Tre i protagonisti di Inter-Liverpool: la sfiga, Zwayer e i soliti vecchi (gravi) problemi dei nerazzurri
- 00:34 videoSzoboszlai in mista: "Rigore? Devono arrabbiarsi con l’arbitro non con me"
- 00:17 Liverpool, Slot in conferenza: "Rigori così in Premier non si fischiano. Ma tante volte abbiamo avuto decisioni contro..."
- 00:10 videoInter-Liverpool 0-1, Tramontana: "Rigore vergognoso e simulazione ridicola. Non capisco tanti tifosi..."
- 00:09 videoAcerbi e Calhanoglu lasciano San Siro: "Come va? Così così..."
- 00:01 Palladino commenta il contatto Bastoni-Wirtz: "Questo non è mai rigore". E Chivu non commenta
- 00:01 Chivu in conferenza: "Siamo ancora lì, anche le altre hanno perso qualcosa. Il rigore? Queste situazioni..."
- 00:00 Un'ingiustizia