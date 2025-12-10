Sarà lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno a ospitare, sabato 13 dicembre alle ore 15, il derby tra Milan e Inter, valido per la nona giornata della Serie A Women Athora. Nell’impianto dove già disputa le proprie gare interne il Milan Futuro si sfideranno la squadra di Suzanne Bakker, reduce dalla vittoria di Cercola in casa del Napoli Women, e quella di Gianpiero Piovani, che nel weekend ha battuto 5-0 il Genoa.

Il match, valido per il terzultimo turno del girone di andata e che chiuderà il 2025 del massimo campionato femminile, sarà trasmesso in diretta su DAZN e su RaiPlay.