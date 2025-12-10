Il calcio italiano va a una velocità ridotta rispetto a quello che si gioca in Champions League. Una considerazione che Sky Sport ha sottoposto a José Mourinho a margine della vittoria del Benfica sul Napoli di Antonio Conte: "E' difficile dirlo, in Portogallo abbiamo lo stesso problema - la premessa -. L'ultima volta che una squadra portoghese ha vinto la Champions è stato più di 20 anni fa (2004 il Porto proprio di Mou, ndr), mentre l'ultima italiana ha vinto 15 anni fa (l'Inter dello Special One, ndr). Sicuramente qualcosa c'è, penso che l'aspetto economico sia fondamentale. Le squadre che vincono sono quelle che investono di più. L'Inter ha fatto due finali in poco tempo, quindi una squadra italiana non è stata così lontana dalla vittoria".