Non solo il ko: il match con il Liverpool ha lasciato in eredità anche due infortuni pesanti, quelli di Francesco Acerbi ed Hakan Calhanoglu. Entrambi oggi saranno visitati all'Humanitas di Rozzano e sarà più chiaro il quadro sui due infortuni.

"Se il turco non preoccupa troppo e può perfino conservare una speranza di tornare a Riad, l’italiano rischia di fermarsi per più tempo e di sicuro saluterà il 2026 - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ancora prima dei test, le visite iniziali dello staff medico hanno chiarito la maggiore “serietà” della situazione muscolare di Acerbi: il difensore si è toccato i flessori della coscia destra e il sospetto di stiramento è stato subito forte. Se il ritorno di Ace sarà ai primi di gennaio o qualche settimana dopo dipenderà, ovviamente, dalla profondità della lesione. Nello stesso tempo si attendono nuove dall’adduttore destro di Calha, un muscolo che ha fatto tribolare il turco spesso in passato. Se fosse confermato un affaticamento o, comunque, un infortunio minore ci sarebbero i tempi tecnici per recuperarlo per la Supercoppa italiana: più che per la semifinale del 19 dicembre, per l’eventuale finale del 22".