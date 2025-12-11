Un rigore inesistente, al massimo "molto generoso". Tutti concordi, perfino in Gran Bretagna, come riporta il Corriere dello Sport. "Quello non è rigore, sarei molto arrabbiato se me lo fischiassero contro. L’arbitro è stato un po’ fiscale, anche se Bastoni non doveva tirargli la maglia essendo Wirtz girato di spalle", ha sottolineato Jamie Carragher, leggenda dei Reds.

Sulla stessa linea anche Rio Ferdinand, sarcastico sui social: "Questa volta il karma è andato verso Liverpool". Ma pure la stessa stampa britannica ha descritto il penalty come un “rigorino”, parlando di estrema punizione che in Premier League difficilmente sarebbe stata assegnata. Lo pensa la Bbc e lo pensa il Guardian, che ha parlato di "soft penaly". Il Sun è stato addirittura anche più duro: "Grave senso di ingiustizia".