Paco Gallardo, CT della Nazionale spagnola Under 19, ha convocato 21 giocatori per la SBS International Cup, un torneo prestigioso in cui la selezione iberica affronterà i pari età di Giappone e Australia, e la squadra della prefettura di Shizuoka. Nell'elenco dei convocati spicca il nome di Dilan Zarate, il centrocampista dell'Inter Under 20 di Benito Carbone, protagonista ieri della gara di Youth League contro il Liverpool nel bene, avendo segnato il gol che ha aperto le marcature nel 5-0 finale, ma anche nel male visto il problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti. Zarate si unirà comunque al ritiro della squadra, che inizierà domenica 14 dicembre a Madrid, prima della partenza per il Giappone dove si terranno le partite.

Zarate vanta doppio passaporto spagnolo e colombiano, essendo nato a Cartagena de Indias. Il giovane è però conteso dalle due Federazioni, visto che, secondo il giornalista sportivo colombiano Carlos Antonio Velez, Cesar Torres, allenatore della nazionale colombiana Under-20, lo ha inserito nella lista per il prossimo ciclo della Tricolor, e oltretutto Zarate vorrebbe giocare per la Colombia.