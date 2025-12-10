Domani, Roma e Bologna, in campo rispettivamente contro Celtic e Celta Vigo, saranno le squadre portabandiera dell'Italia in Europa League. In un certo senso alleate per cercare di portare la Serie A nei primi due posti del Season Ranking UEFA che garantiscono una partecipante in più alla prossima edizione della Champions League. Come sottolineato da Gian Piero Gasperini a Sky Sport, mentre era in collegamento con Vincenzo Italiano: "Cerchiamo di tenere su il ranking per l'Italia, abbiamo bisogno tutti di fare risultati e prestazioni per migliorare la classifica", le parole di Gasp.