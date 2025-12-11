Il ko contro il Liverpool, anche per le modalità in cui è arrivato, non deve condizionare il cammino in Champions League dell'Inter. Che, dopo sei giornate della League Phase, è ancora in top 8. L’Inter non meritava la sconfitta, è stato un passo falso che costa punti e questo è grave. Però il cammino in Champions non può essere influenzato dalla partita contro il Liverpool”, ha spiegato l'agente Fabrizio Ferrari a Tuttomercatoweb.com.

Dall'Europa, Ferrari passa a parlare della corsa scudetto: "Se dobbiamo valutare il livello del gioco, dico Napoli e Inter. Ma Allegri è un grande tecnico".