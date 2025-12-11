Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ds del Sasso Marconi Roberto Zagnoni parla così di Gabriel Kulla, talento 2008 italo-albanese che milita ora nella Primavera del Sassuolo e che è stato seguito anche dall’Inter: “Sono venuti a vederlo per una settimana intera. Lo dico tranquillamente, lì davanti può giocare dove vuole. Punta centrale, seconda punta, esterno su entrambe le fasce. Mi ha sempre stupito la sua intelligenza tattica, si fa trovare ogni volta nella posizione giusta e questo è un dono, perché si ritrova a fare gol anche un po’ ‘causali’ che gli altri non riuscirebbero a fare”.

E ancora: "Se continuerà di questo passo, sono sicuro che sarà protagonista nel calcio che conta"