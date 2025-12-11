Federico Dimarco si dimostra gara dopo gara come una delle armi in più dell'Inter in fase offensiva. E i numeri lo testimoniano: con 36 occasioni create è al vertice della Serie A (segue Aarón Martín a 35), mentre i 5 assist gi permettono di guidare la classifica dei passaggi vincenti insieme al gioiello del Como Nico Paz.

Dimash è inoltre uno dei soli sei giocatori nei top 5 campionati europei ad aver servito almeno cinque assist in ognuna delle ultime tre stagioni. Un dato importante se si considera che è il secondo difensore a riuscirci da quando Opta raccoglie il dato (2004/05): l'unico precedente è Maicon: l'ex terzino nerazzurrò riuscì a collezionare almeno 5 assist per cinque stagioni di fila.