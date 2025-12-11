Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Alessandro Dal Canto parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Alla fine se la giocheranno Napoli e Inter, e vedo l'Inter leggermente favorita per l'organico. E' vero che ha avuto qualche ko più del previsto, ma è normale dopo aver cambiato tecnico. Chivu è un esordiente in una big".