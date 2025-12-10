"Grazie a tutti i tifosi per essere venuti qui. Un bacione, vi voglio bene". Così Javier Zanetti dopo l'incontro con alcuni appassionati nerazzurri all’Inter Store San Babila. Un appuntamento durante il quale il vice presidente del club milanese si è intrattenuto con i presenti per regalare loro un momento indimenticabile tra foto e autografi. 

Sezione: News / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 23:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
