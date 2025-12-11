Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto stamattina Francesco Acerbi, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Il difensore si era infortunato attorno alla mezz'ora di Inter-Liverpool di martedì scorso. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
