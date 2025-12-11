Brutte notizie per l’Atalanta: Raoul Bellanova è costretto a fermarsi dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Chelsea. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di grado tra il primo e il secondo livello al bicipite femorale destro, rendendo inevitabile uno stop nelle prossime settimane.

Le prime valutazioni parlano di un’assenza prevista di 4-5 settimane, un contrattempo pesante per Raffaele Palladino, che dovrà riorganizzare le rotazioni sulla fascia. In questo scenario si apre la porta per un altro ex Inter, Nicola Zalewski, finora poco impiegato ma ora candidato naturale a prendere il posto dell’esterno nerazzurro.