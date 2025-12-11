Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, per Sebastiano Esposito che, mentre il fratellino Francesco Pio sgomita per trovare spazio all'Inter, sta ben figurando con la maglia del Cagliari: "Vengo da un periodo proficuo, sto facendo bene a livello statistico oltre ad aver fatto buone prestazioni - ha detto l'ex giocatore del vivaio nerazzurro a Sky Sport -. La vittoria sulla Roma ci può dare una spinta importante, speriamo. A Bergamo andremo per giocarcela, per portare via dei punti importanti per il nostro obiettivo".

A proposito della possibilità di giocare un giorno con il fratello minore in Nazionale, Seba ha aggiunto: "E' troppo presto per pensare a questa cosa, devo concentrarmi sul Cagliari. Poi chiaro che la Nazionale sia il sogno di tutti, raggiungerla con mio fratello sarebbe un sogno doppio. Noi siamo orgogliosi e fieri del nostro legame, penso sia una cosa indescrivibile. Ci sproniamo a vicenda, ci sentiamo tutti i giorni, soprattutto nei momenti no".