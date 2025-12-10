"È stata una bella vittoria, una vittoria dura perché non è mai facile giocare a San Siro ma in generale in Champions. Una vittoria pulita e penso che possiamo arrivare tra le Top 8". Queste le parole di Dominik Szoboszlai, autore del gol vittoria del Liverpool nel match di San Siro valsi i tre punti alla squadra di Slot nel sesto turno di League Phase di Champions League.

Su Salah:

E’ una cosa che riguarda lui, la sua vita, la sua carriera, non ha niente a che vedere con i giocatori".

FcIN - Cosa puoi dirci del rigore? I tifosi dell’Inter sono molto arrabbiati.

“Perché sono arrabbiati? La decisione l’ha presa l’arbitro devono prendersela con lui non con me".

Sul gol annullato al Liverpool.

“Credo sia stata una decisione giusta, era fallo di mano e punizione per l’Inter ma nel finale ce l’ha restituito”