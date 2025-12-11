Intervistato da Gazzetta.it, l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi analizza così i risultati dell’emittente, in particolare quelli relativi al calcio in chiaro: “La Coppa Italia? Siamo molto contenti perché è il prodotto giusto per noi con squadre italiane visibili a tutti da dividere su più reti.

Il discorso vale anche per la Supercoppa italiana che scatterà il 18 dicembre con Napoli, Milan, Bologna e Inter. È importante entrare nel tessuto delle città e del nostro territorio, se dovessi prendere un programma alla Rai punterei sul Tg Regionale, anche se è impossibile. Funziona anche la collaborazione con Dazn per la trasmissione di alcune partite della Liga e del Mondiale per club, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità. Certo, il mio sogno è trasmettere un incontro della Serie A la domenica in prima serata, ma come si fa? I diritti costano troppo, rimane un sogno”.