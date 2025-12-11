Uno dei big match del trentesimo turno di Serie A potrebbe essere anticipato alle ore 20.00. E' quanto filtra dal Corriere della Sera, dopo la richiesta avanzata dal ct azzurro Gennaro Gattuso di anticipare la giornata di campionato prima dei playoff. Non sembra onestamente possibile spostare l'intero turno, tra impegni in Coppa Italia e internazionali, ma l'idea dei vertici della Lega Serie A sarebbe quella di anticipare una gara di tre quarti d'ora, il che consegnerebbe al selezionatore alcuni giocatori con un po' d'anticipo. "Faremo il possibile per stare vicino agli azzurri", ha dichiarato Simonelli.