Francesco Acerbi starà fuori almeno un mese per il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra accusato durante Inter-Liverpool. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport. Che poi fornisce dettagli anche sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, l'altro giocatore uscito malconcio dalla sfida di Champions League giocata martedì scorso: il turco, che non ha ancora fatto la risonanza, salterà sicuramente Genoa-Inter di domenica e verrà valutato di giorno in giorno con l'obiettivo di metterlo a disposizione di Cristian Chivu per la Supercoppa italiana a Riad.