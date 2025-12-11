Intervistato da Il Secolo XIX, il centrocampista del Genoa Ruslan Malinovskyi ha analizzato il momento vissuto dal Grifone proiettandosi poi verso le prossime sfide, su tutte quella contro l'Inter: "De Rossi? Sicuramente ha portato energia nuova - ha esordito l'ucraino - poi la sua dote migliore, la capacità di spiegare quello che vuole sul campo mentre lo vediamo in video", ha aggiunto.

Sull'Inter: "È una delle favorite per lo Scudetto e una delle più forti del campionato. Ma nella gara singola possiamo dire la nostra e adesso abbiamo trovato fiducia e punti".