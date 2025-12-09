L'Inter perde allo scadere 1-0 contro il Liverpool a causa di un rigore a dir poco generoso. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i Reds, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 23:11
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
