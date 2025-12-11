Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma, ha parlato così del probabile no alla disputa di Milan-Como in Australia: “Si va verso il no a Milan-Como a Perth? C’erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così”.
Poi sulla possibilità, evocata da Pier Silvio Berlusconi, di vedere in chiaro una gara della domenica sera di Serie A: “Non so se sia utile avere una finestra in chiaro per il campionato ma dipende dalle politiche che svilupperà la Lega. Ritengo che comunque ogni opzione sia percorribile, anche se ormai il campionato va da tempo solo sulle piattaforme”.
C’è spazio anche per un commento sulla corsa contro il tempo per gli stadi di Euro2032: “Inizia la stagione del fare perché abbiamo il tema della nostra dignità”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
