Alla Pinetina torna l'appuntamento con la conferenza stampa della vigilia: Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti sabato 13 dicembre, alle ore 14, per anticipare i temi di Genoa-Inter, gara valida per la 15esima giornata di Serie A (kick-off domenica 14 dicembre alle ore 18). Sarà possibile ascoltare le parole del tecnico romeno su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club o leggerle su FcInternews.it tramite il consueto live testuale. 

Sezione: News / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 11:44
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
