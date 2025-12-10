Ancora una sconfitta per il Napoli in Champions League. La formazione di Antonio Conte esce sconfitta anche dal Da Luz di Lisbona, dove il Benfica di José Mourinho ottiene un bel successo per 2-0, il secondo nella League Phase, che permette all'Encarnado di nutrire ancora qualche speranza di qualificazione ai playoff. Il Benfica si impone con un gol per tempo, firmati da Richard Rios e Leandro Barreto. Con lo stesso punteggio, la Juventus riesce a regolare i ciprioti del Pafos: Weston McKennie e Jonathan David trovano nel giro di pochi minuti l'uno-due che proietta la squadra di Luciano Spalletti a quota nove punti.

Tra gli altri risultati, spicca l'ennesima vittoria dell'Arsenal di Mikel Arteta prossimo avversario dell'Inter: i Gunners sbancano Bruges con un perentorio 3-0 e sono già certi della qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. L'altra avversaria residua dei nerazzurri, il Borussia Dortmund, è invece frenato sul 2-2 dal Bodo Glimt. Il big match del turno, in scena al Santiago Bernabeu, vede il colpo grosso del Manchester City che con le reti di Nico O'Reilly e Erling Haaland, ribalta l'iniziale vantaggio del Real Madrid di Rodrygo. In seguito ai risultati di oggi, l'Inter rimane ancora nelle prime otto posizioni, anche se ora è imbottigliata in un ingorgo a quota 12 con le due madrilene e il Liverpool.

Ecco i risultati delle altre gare del mercoledì:

Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain 0-0

Bayer Leverkusen-Newcastle 2-2

Club Brugge-Arsenal 0-3

Benfica-Napoli 2-0

Juventus-Pafos 2-0

Real Madrid-Manchester City 1-2

Borussia Dortmund-Bodo/Glimt 2-2