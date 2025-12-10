Anche stavolta, per l'Inter, piove sul bagnato. Oltre al danno del ko con il Liverpool, arrivato a causa di un abbaglio arbitrale negli ultimi istanti di gara, da mandare giù ci sono anche i due infortuni che hanno condizionato la partita, quelli di Calhanoglu e Acerbi. Il turco (contrattura all'adduttore) si era fermato già dopo 10 minuti, mentre il centrale (risentimento al flessore) ha alzato bandiera bianca intorno alla mezzora.

"Entrambi saranno rivalutati già oggi dallo staff medico alla Pinetina e poi nei prossimi giorni, anche perché serve un po’ di tempo dal primo dolore per dare una valutazione approfondita - spiega la Gazzetta dello Sport -. La Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita è davvero dietro l’angolo e il tempo corre più veloce di Ekitiké: la squadra di Chivu partirà per Riad il 17 e giocherà il 19 col Bologna. Non pare esserci alcuna possibilità per Acerbi, mentre per Calha si conserva una minuscola speranza. Nel vedere un tempo con due infortuni di questo livello, in tanti a San Siro hanno ripensato a quanto sfortunate siano certe sfide contro i rossi di Liverpool: nella Champions 2021-22, nel ritorno degli ottavi ad Anfield, si fecero male Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic. Anche allora due titolari finiti ko in colpo solo a complicare tutto".

